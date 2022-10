FDJ: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12% information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - La FDJ publie un chiffre d'affaires de 592 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt, notamment porté par les performances de l'activité loterie (+14%, à 478 ME).



FDJ rapporte que le chiffre d'affaires des paris sportifs ressort stable, à 97 ME, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de la FDJ s'établit à 1805 ME, en progression de 12%. FDJ anticipe une hausse du CA de ' plus de 8% ' en 2022, avec un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 24%, supérieur aux prévisions de début d'année.



Pour mémoire, le groupe FDJ prévoyait initialement un chiffre d'affaires annuel 2022 en progression de près de +5 % avec une marge d'EBITDA supérieure à 23,5 %.