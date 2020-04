Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : baisse de 1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 21/04/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 0,5 milliard d'euros au premier trimestre 2020, la bonne dynamique du début d'année ayant été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19. L'opérateur de jeux a enregistré des mises en recul de 5%, à 4,1 milliards d'euros sur les trois mois, mais avec recul de près de 60% depuis le 16 mars, début du confinement (dont une réduction de près de 95% des paris sportifs suite à l'annulation de compétitions). Sur un mois de confinement, cette tendance se traduit aujourd'hui par un impact mécanique proche de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 50 millions sur l'EBITDA. La FDJ a décidé de proposer le versement d'un dividende réduit de 30% à 0,45 euro par action.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -1.88%