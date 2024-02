FDJ, Alstom, Prodware... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a fait l'objet, au même titre que d'autres entreprises et responsables, à une amende collective de près de 45 millions d'euros par un tribunal brésilien pour un effondrement ayant fait sept morts en 2007 sur le chantier d'une ligne de métro à Sao Paulo. La cour de justice de l'Etat de Sao Paulo a estimé que leur "faute administrative" avait conduit à l'effondrement.

Bic

Le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels présentera ses résultats annuels.

FDJ

FDJ annonce l'ouverture de son offre publique d'achat sur Kindred. Cette offre ouvrira le 20 février pour une période de 39 semaines maximum. La réalisation de l'OPA reste soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et à l'acquisition par FDJ d'au moins 90 % du capital de Kindred. L'assemblée générale extraordinaire de Kindred amenée à se prononcer sur un changement des statuts permettant un rachat obligatoire du solde des titres dès le seuil de détention de 90 % du capital atteint se tiendra, sur seconde convocation, le 15 mars.

Forvia

Forvia a dévoilé ses résultats annuels 2023 ressortant proches de ses attentes et de celles des analystes. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice net de 222 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 382 millions d'euros en 2022 et un résultat opérationnel de 1,44 milliard d'euros, en amélioration de 35,7% sur un an et représentant 5,3% des ventes, contre 4,3% affiché en 2022. L'équipementier automobile, né en 2022 du rapprochement entre Faurecia et l'industriel allemand Hella, a par ailleurs publié un chiffre d'affaires en progression de 10,9%, à 27,25 milliards d'euros.

Icade

Le groupe immobilier dévoilera ses résultats annuels.

McPhy

McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone, annonce avoir reçu une offre engageante de la part d'Atawey pour la cession de son activité stations de recharge. Cette offre est consécutive à l'entrée en négociations exclusives des deux parties, annoncée en décembre dernier. La part fixe du prix envisagé pour la cession se situerait entre 11 et 12 millions d'euros, à laquelle s'ajouterait une part variable pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. La fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d'affaires de McPhy en 2023.

Medincell

Anh Nguyen,l'un des fondateurs de MedinCell, quitte ses fonctions de membre et de président du conseil de surveillance de la biotech spécialiste des médicaments injectables à action prolongée en raison de la limite d'âge prévue par les statuts. Biologiste moléculaire de formation et chef d'entreprise expérimenté, Anh Nguyen assurait la présidence du conseil de surveillance depuis 2013. Sabri Markabi, jusqu'à présent vice-président, a été nommé président par intérim.

Robertet

Le chiffre d'affaires de l'année 2023 de Robertet a progressé de 2,6% à 721,13 millions d'euros. La croissance organique est ressortie à 4,5%. Elle "est portée par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud, tandis qu'elle est restée stable en Europe". La Parfumerie a représenté 37,9 % du chiffre d'affaires et croît de 9,3%, "portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale". Les Arômes représentent 36% des revenus et augmentent de 5,1%, ce qui reflète la bonne santé de la division dans un marché qui s'est contracté en 2023.

Stef

Le conseil d'administration de Stef a décidé l'annulation de 150000 actions auto-détenues, soit 1,15% du capital social. Le groupe spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées précise que ces actions avaient été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. A la suite de cette annulation, le capital social de Stef passe de 13 millions d'actions, d'une valeur nominale de 1 euro, à 12,85 million d'actions, soit un montant de 12,85 millions d'euros.

TotalEnergies

Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, TotalEnergies met en œuvre son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie. La participation des salariés au capital de la société, s’élevait à 7,4% au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 21 septembre 2023, décidé de procéder, en 2024, à une nouvelle augmentation de capital d'après plusieurs conditions.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé que Skull and Bones est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S, sur PC via Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store. Un essai gratuit est également disponible, permettant aux joueurs de profiter du jeu pendant 8 heures sans restriction. Skull and Bones est la nouvelle franchise de l'éditeur de jeux vidéo. "Les joueurs pourront tenter de devenir le plus redoutable des capitaines pirates et pourront construire leur empire de contrebande dans ce monde périlleux", indique Ubisoft à propos de son jeu.