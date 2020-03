Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : allonge la validité de ses jeux Cercle Finance • 25/03/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) a décidé d'allonger la validité de ses jeux, afin d'éviter que les gagnants aient à se déplacer dans leur point de vente. Les dates limites de paiement des gains sont repoussées de sorte que les gagnants pourront se faire payer leurs gains à l'issue de la période de confinement. ' Afin de soutenir son réseau de détaillants, le Groupe a mis en place des mesures d'accompagnement, notamment une suspension des prélèvements financiers pour les points de vente fermés, et une gestion des prélèvements assouplie pour les détaillants restés ouverts, qui sera adaptée à la situation de chacun ' indique le groupe.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +10.25%