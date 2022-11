Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: accord pour l'acquisition de ZEturf information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne ainsi que de paris sportifs en ligne sous la marque Zebet, pour lequel il était entré en négociation exclusive le 19 septembre.



ZEturf compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros en 2021. L'opération valorise la société à 175 millions d'euros. Un complément de prix pourra être versé en fonction de la performance en 2023.



La transaction devrait être finalisée au second semestre 2023, après la levée des conditions suspensives, dont le feu vert de l'Autorité de la concurrence. Elle sera relutive sur la marge contributive de la BU Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence de FDJ dès 2024.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.40%