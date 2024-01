Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: accord avec Sogexia autour du service Nirio information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - FDJ annonce que Nirio, le service de sa filiale FDJ Services qui permet aux particuliers de régler leurs factures du quotidien (loyers...), franchit aujourd'hui une nouvelle étape à travers un partenariat avec Sogexia.



Les clients de l'établissement de paiement Sogexia bénéficieront ainsi, dès les prochains jours, d'un service de dépôt d'espèces dans les points de paiement agréés.



Ce partenariat entre Sogexia et FDJ Services permet de répondre au souhait de ses utilisateurs de pouvoir déposer rapidement et simplement des espèces sur leur compte courant.



Selon Raphaël Botbol, Directeur Stratégie, Innovation et Nouvelles Activités du groupe FDJce partenariat permet d'installer FDJ dans le monde des services de paiement. 'Demain, FDJ Services proposera une offre complète de dépôt et retrait d'espèces, mais également des solutions de paiement s'inscrivant dans le quotidien des Français', a-t-il ajouté.







Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.36%