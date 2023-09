Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: a finalisé l'acquisition de ZEturf information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) a finalisé l'acquisition du groupe ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne ainsi que de paris sportifs en ligne sous la marque Zebet.



Cette acquisition porte sur une valorisation d'entreprise de 175 millions d'euros. Elle intervient à la suite de la décision d'autorisation de l'Autorité de la concurrence le 15 septembre dernier.



Le groupe ZEturf compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros en 2022.



ZEturf est le 2e opérateur de paris hippiques en ligne en France, avec une part de marché d'environ 20 %.



Cette acquisition permet au groupe FDJ de devenir le 4e acteur des jeux d'argent en ligne en concurrence en France (paris sportifs, paris hippiques et poker), avec une part de marché supérieure à 10 %.





