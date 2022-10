FDE : son résultat net annuel monte en flèche à 7,3 millions d'euros

(AOF) - La Française de l'Energie (FDE) a confirmé la solidité de son modèle économique en dévoilant un résultat net part du groupe de 7,3 millions d'euros (soit 28% du chiffre d’affaires) sur l'exercice 2021/2022 contre seulement 274 000 euros, un an plus tôt. Son chiffre d’affaires atteint 26,2 millions d'euros au 30 juin 2022 (en hausse de 156% sur l’exercice) avec un EBITDA de 16,4 millions d'euros (+460% en un an) et une estimation de plus de 2,69 millions de tonnes d'émissions de CO2eq évitées sur l'exercice. Sa marge d'EBITDA en forte progressions s'établit à 62 % contre 29% en 2020/21.

C'est au-delà des objectifs que le groupe s'était fixés pour la fin de l'année 2022.

Depuis l'introduction en bourse en 2016 de la FDE, ses revenus ont ainsi progressé de 48% en moyenne par an.

L'exercice 2022 de la PME à empreinte carbone négative a été marqué par une forte progression de ses revenus portés par une amélioration des volumes de gaz, électricité et chaleur vendus des prix favorables du gaz en France (prix de vente moyen de 46,70 €/MWh) et de l'électricité en Belgique (195,10 €/MWh en moyenne sur l'exercice).

Sa filiale Cryo Pur dédiée au biogaz liquéfié (Bio-GNL) et de Bio-CO2, a contribué à la hausse au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 1,2 million d'euros sur les 6 mois de l'exercice 2022.

Le groupe a enfin confirmé ses objectifs à horizon 2026 en en visant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 50 millions d'euros et plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an.

