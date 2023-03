FDE : son Ebitda et sont résultat net semestriels montent en flèche

(AOF) - Producteur d'énergie à empreinte carbone négative, la Française de l'Energie (FDE) a nettement amélioré ses comptes au premier semestre 2023. Avec des charges financières en baisse et une charge d'impôt estimée sur le semestre à 3,8 millions d'euros, le résultat net part du groupe ressort ainsi à 10,4 millions d'euros contre 2,6 millions d'euros au 31 décembre 2022. L'EBITDA a ainsi été multiplié par près de 3 et atteint 15,8 millions d'euros (comparé à 5,7 millions d'euros au premier semestre 2022).

Sa marge d'EBITDA (incluant Cryo Pur) progresse quant à elle à 74%, au-delà des objectifs de marge du Groupe à horizon 2026.

Le résultat opérationnel est passé de 4,8 millions d'euros au premier semestre 2022 à 14,6 millions d'euros sur ce premier semestre 2023 (soit 68% du chiffre d'affaires).

FDE enregistre un chiffre d'affaires de 21,3 millions d'euros sur le semestre, en hausse de 134%.

Le groupe affiche une trésorerie de 26,6 millions d'euros (+2,7 millions d'euros par rapport au 30 juin 2022) et un ratio endettement net sur fonds propres de 42%.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 50 millions d'euros, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.