Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDE: programme de rachat d'actions initié information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) prend près de 4% après l'annonce du rachat, en date du 24 mars, de 51.282 de ses propres actions, la société ayant ainsi initié la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions conformément à son lancement le 30 janvier.



Ce rachat s'est opéré de gré à gré et représente une enveloppe de deux millions d'euros, le prix des actions rachetées ayant été fixé à 39 euros, soit une décote de 3% par rapport à la moyenne des cours de clôture du titre des 20 jours avant le 24 mars.



A l'issue de cette opération, FDE détient 0,99% de son capital (hors actions propres détenues dans le cadre de son contrat de liquidité). Cette transaction est entièrement financée sur la trésorerie disponible sans affecter la capacité financière du groupe.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris +3.84%