FDE: prend une participation majoritaire dans Greenstat

(CercleFinance.com) - FDE annonce la prise de participation majoritaire dans Greenstat ASA, un opérateur d'énergies vertes basé en Norvège. Cette opération va renforcer la position du Groupe en tant que producteur européen de solutions énergétiques bas carbone.



Cette société est spécialisée notamment sur la production d'hydrogène vert et d'électricité renouvelable. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,2 millions d'euros.



Depuis sa création, Greenstat a développé un portefeuille principalement dans les domaines de l'hydrogène et du solaire, avec une capacité brute d'environ 450 MW.



Antoine Forcinal, Directeur Général de FDE, a déclaré : 'L'acquisition de Greenstat est une étape logique dans le développement continu de FDE en Europe et plus particulièrement en Norvège, en tant que producteur clé d'hydrogène et plus globalement d'énergies vertes '.





