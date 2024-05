Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDE: nouvelle obligation verte de 60 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - FDE a annoncé jeudi l'émission d'une nouvelle obligation verte de 60 millions d'euros destinée au développement de sa production d'énergies à bas carbone en Norvège et en Europe.



Le groupe explique que ce financement doit lui permettre de soutenir le déploiement de nouveaux sites de production d'énergie en Europe et la mise en oeuvre de son plan de croissance, qui va s'accélérer dès le second semestre.



Dans un communiqué, FDE rappelle notamment qu'il prévoit de lancer trois projets de production de Bio-GNL et CO2 biogéniques en Norvège, pour lesquels il attend le niveau de soutien financier qui sera accordé par l'agence norvégienne de la transition écologique.



La société dit avancer en parallèle sur la mise en place d'un important site de production d'hydrogène vert de 20 MW à Agder, dédiée à l'industrie maritime.



Le groupe a confirmé à l'occasion ses objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions d'euros pour un Ebitda supérieur à 50 millions d'euros.



Coté à la Bourse de Paris, son titre progressait de plus de 4% jeudi après-midi après ces annonces.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris +4.88%