FDE: étude d'impact favorable pour Anderlues

(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) annonce que selon l'étude d'impact complet réalisée par l'Université Polytechnique de Mons (UMONS), ses activités sur l'ancien site minier d'Anderlues permettent d'éviter l'émission de 808.000 tonnes de CO2eq par an.



Le captage du gaz de mine et sa valorisation sous forme d'électricité et, à terme, de chaleur grâce à cinq cogénérations d'une capacité totale installée de 7,5MW, représentent ainsi les émissions de CO2 d'une ville de 100.000 habitants (2,7% de la population wallonne).



Entendant poursuivre ses efforts pour renforcer la résilience énergétique, FDE confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.





Valeurs associées FRANCAISE DE L'ENERGIE Euronext Paris -2.50%