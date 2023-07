Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDE: croissance de moitié du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - La Française de l'Énergie (FDE) affiche un chiffre d'affaires annuel de 39,2 millions d'euros, en progression de 50%, 'porté par une progression des capacités de production électrique du groupe et l'optimisation continue de la valorisation des revenus associés'.



Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative poursuit sa croissance organique avec la mise en place au cours des prochains mois de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone, et l'installation de quatre cogénérations additionnelles d'ici fin 2023.



FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 millions d'euros, un EBITDA supérieur à 50 millions, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris -3.11%