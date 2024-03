Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDE: acquisition de Greenstat finalisée en Norvège information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA, opérateur d'énergie verte basé en Norvège, avec un fort accent sur les activités hydrogènes et solaires.



Le montant s'élève à environ 15,5 millions d'euros, dont une augmentation de capital de 13 millions pour financer le pipeline de projets de la société acquise, permettant au groupe français de détenir une participation de contrôle dans Greenstat de 56,35%.



La transaction a été entièrement payée avec les liquidités existantes, permettant à FDE de maintenir sa forte capacité de financement, parallèlement aux discussions de financement en cours, afin de poursuivre ses différents projets, y compris ceux de Greenstat.





