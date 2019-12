Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : vend une unité de production au Brésilien Tupy Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:05









(CercleFinance.com) - Chrysler Automobiles a conclu un accord avec le Brésilien Tupy pour la vente de son unité de composants automobiles en fonte, qui fait partie des activités de Teksid, a annoncé le constructeur italo-américain. La vente comprend les installations de production de fonte de Teksid au Brésil, au Mexique, en Pologne et au Portugal, en plus de la participation de Teksid dans une coentreprise en Chine. L'activité aluminium de Teksid n'est pas incluse dans la transaction et restera un actif stratégique dans le portefeuille de FCA, a indiqué le groupe. L'accord valorise l'entreprise à 210 millions d'euros de valeur d'entreprise, a déclaré FCA.

