Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : va redémarrer la production en Amérique du Nord Cercle Finance • 12/05/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se prépare à redémarrer sa production en Amérique du Nord, a annoncé le constructeur italo-américain. La direction de FCA a déclaré qu'elle s'efforçait à mettre en oeuvre les meilleures pratiques qui ont permis le redémarrage des opérations dans ses installations en Chine et en Italie. En plus du nettoyage, de la désinfection et de l'éloignement social, le géant de l'automobile exigera à la fois de ses employés et de ses visiteurs une évaluation quotidienne des risques sanitaires, consistant à prendre leur température et à remplir un questionnaire d'auto-dépistage. Ses usines aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont fermé leurs portes le 18 mars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.