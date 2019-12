FCA va céder l'activité de composants en fonte de Teksid pour 210 millions d'euros

La finalisation de l'accord est anticipée pour le second semestre 2020.

Néanmoins, les activités aluminium de Teksid ne sont pas touchées par cette opération et " continueront d'être un actif stratégique du portefeuille de FCA ", précise le constructeur italo-américain.

(AOF) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va céder l'activité de composants en fonte de sa filiale Teksid au groupe brésilien Tupy pour un montant estimé à 210 millions d'euros. La vente concerne les établissements de production de composants en fonte de Teksid au Brésil, au Mexique, en Pologne et au Portugal ainsi que la participation détenue par Teksid dans une co-entreprise en Chine.

