FCA : 'Stellantis' choisi comme nom pour le groupe fusionné

(CercleFinance.com) - Alors que leur projet de fusion à 50:50 progresse comme prévu, Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annoncent que la dénomination sociale du nouveau groupe sera Stellantis, nom issu du verbe latin 'stello' qui signifie 'briller d'étoiles'. Ce nom sera utilisé exclusivement au niveau du groupe, en tant que marque corporate. La prochaine étape du processus sera le dévoilement d'un logo qui, avec le nom, deviendra l'identité de marque du nouveau constructeur automobile. La finalisation du projet de fusion devrait avoir lieu au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation par les actionnaires et la satisfaction des exigences réglementaires.

