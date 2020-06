Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : signe une facilité de crédit de 6,3 milliards d'euros Cercle Finance • 25/06/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé mercredi soir avoir signé une facilité de crédit d'un montant de 6,3 milliards d'euros auprès de la banque italienne Intesa Sanpaolo. Le constructeur automobile indique dans un communiqué que cette nouvelle ligne de crédit bancaire d'une durée de trois ans est destinée à assurer le financement de la reprise de ses activités industrielles en Italie. FCA précise que cette facilité de crédit est garantie à hauteur de 80% par la SACE, l'agence italienne de crédit à l'exportation, dans le cadre du décret gouvernemental 'Decreto Liquidita' visant à soutenir les entreprises touchées par les effets de l'épidémie de Covid-19. L'action FCA était en hausse de 1,8% à la Bourse de Milan après cette annonce.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.