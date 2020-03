Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : signe un accord de crédit de 3,5 milliards d'euros Cercle Finance • 26/03/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a signé un accord de crédit de 3,5 milliards d'euros avec deux banques, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué. Le prêt de 12 mois, qui peut être prolongé de six mois, sera disponible pour les besoins généraux de l'entreprise et pour les besoins en fonds de roulement, a déclaré FCA. Il a été structuré comme une facilité de financement pour soutenir l'accès du groupe aux marchés financiers, a déclaré le géant de l'automobile. La facilité de crédit s'ajoute aux facilités de crédit existantes de l'entreprise de 7,7 milliards d'euros, y compris une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros que FCA a déjà commencé à utiliser.

