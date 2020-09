Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : sanction de 9,5 millions de dollars de la SEC Cercle Finance • 29/09/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - FCA va devoir s'acquitter d'une amende de 9,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable trouvé avec la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine. La SEC reprochait au constructeur automobile d'avoir trompé les investisseurs en affirmant dans un communiqué de presse datant de 2016 que ses véhicules respectaient les réglementations environnementales en matière d'émissions de CO2. D'après l'autorité financière américaine, cette affirmation se basait sur une audit interne d'une portée limitée, puisque l'expertise ne concernait qu'un type spécifique de dispositif anti-pollution du groupe. Dans son communiqué, le SEC précise que FCA n'a ni reconnu, ni nié, aucune des allégations contenues dans le dossier.

