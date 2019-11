Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : S & P place la dette sur surveillance positive Cercle Finance • 07/11/2019 à 13:23









(CercleFinance.com) - S & P Global Ratings a placé la dette du constructeur italo-américain Fiat Chrysler Automobiles sous surveillance positive, avec des implications positives, dans le cadre du projet de fusion du groupe avec le français Peugeot. Dans son rapport, l'agence de notation a déclaré qu'elle pourrait augmenter sa notation 'BB +' sur la société d'un cran, à 'BBB-', conformément à la notation qu'elle a sur PSA. S & P estime que le groupe combiné pourrait tirer parti de son envergure, de la diversification de ses activités et d'un effet de levier. Toutefois, les synergies pourraient prendre du temps, entraînant des coûts de mise en oeuvre importants et un risque d'exécution, a déclaré S&P.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.