FCA : reporte l'AG du 16 avril en raison du coronavirus

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé que son assemblée générale annuelle prévue pour le 16 avril serait reportée à fin juin, en raison de la pandémie actuelle de coronavirus. Cette décision entraîne également le report de la résolution sur le dividende de 1,1 milliard d'euros communiquée lors de la conclusion de l'accord de fusion avec Peugeot, a indiqué le constructeur. La nouvelle date de l'AG sera annoncée 'dès que possible', a déclaré le groupe automobile.

