Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : redémarrage de production sur un site italien Cercle Finance • 27/04/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobile (FCA) annonce le redémarrage de la production à l'usine Sevel d'Atessa, coentreprise avec Groupe PSA, après la mise en oeuvre de diverses mesures visant à garantir la santé et la sécurité des plus de 6.000 employés du site. Ces mesures, décidées dans le cadre d'un accord convenu le 9 avril avec plusieurs syndicats italiens, comprennent la désinfection de plus de 300.000 m2 de surface de travail ainsi que l'installation d'une douzaine de caméras de mesure de température corporelle. Le constructeur italo-américain ajoute qu'une partie de la production a repris sur les sites de Cassino, Pomigliano, Termoli et Mirafiori, de façon à pouvoir approvisionner l'usine Sevel en certains composants.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.