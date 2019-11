Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : réactions après le procès intenté par General Motors Cercle Finance • 21/11/2019 à 07:59









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles confirme vouloir se défendre vigoureusement contre le procès intenté par General Motors. ' FCA estime que les revendications de General Motors ne sont rien d'autre que des tentatives vaines de détourner l'attention sur les défis propres à l'entreprise '. ' Ce stratagème étonnant survient à un moment où la FCA se révèle être un concurrent de plus en plus redoutable qui continue de créer une valeur significative pour toutes ses parties prenantes grâce à la mise en oeuvre réussie de sa stratégie à long terme ' rajoute le groupe. ' Cela inclut le projet de fusion avec PSA, qui a lui-même achevé son redressement réussi des activités européennes acquises '. La FCA indique être confiante dans sa capacité à se défendre contre ces réclamations devant les tribunaux et à poursuivre tous les recours disponibles en réponse à cette poursuite sans fondement.

