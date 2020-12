Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : partenariat prolongé avec la Juventus de Turin Cercle Finance • 30/12/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a fait savoir mardi soir qu'il avait prolongé le contrat de sponsoring qui le lie à la Juventus de Turin pour les trois prochaines saisons. En vertu de l'accord, le constructeur automobile versera un montant annuel de 45 millions d'euros pour demeurer le sponsor du club de football jusqu'en juin 2024, sous réserve de ses performances sportives, peut-on lire dans un communiqué. Ce partenariat permet notamment à FCA d'afficher le logo de sa marque de 4x4 Jeep sur les maillots du club piémontais. 'Ce renouvellement confirme la coopération positive de longue date entre FCA Italie et la Juventus', ajoute le groupe italo-américain. Pour rappel, la Juventus du Turin est contrôlé à hauteur de 64% par Exor, la holding d'investissement de la famille Agnelli, qui détient par ailleurs près de 29% du capital de FCA.

