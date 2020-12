Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : nomination du responsable Amériques de Stellantis Cercle Finance • 18/12/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le poste de responsable des Amériques chez Stellantis, la société formée par FCA et le français Peugeot, va être proposé à Mike Manley, a déclaré vendredi John Elkann, le président de FCA. Dans une lettre aux employés, John Elkann a déclaré que Mike Manley - qui a pris la tête de la FCA depuis la mort de Sergio Marchionne en juillet 2018 - travaillera aux côtés du directeur général désigné de Stellantis, Carlos Tavares, de Peugeot. Ami de confiance de la famille Agnelli, Mike Manley avait souvent été cité pour remplacer Louis Camilleri en tant que directeur général de Ferrari.

