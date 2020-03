Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA n'envisage pas de retard dans sa fusion avec PSA - syndicat Reuters • 31/03/2020 à 22:28









MILAN, 31 mars (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI n'a pas fait mention d'un éventuel retard dans le processus de rapprochement en cours avec PSA PEUP.PA durant une téléconférence avec les syndicats mardi, a déclaré le syndicat italien de la métallurgie FIOM. "Aucun retard dans la fusion avec PSA ne nous a été notifié", a dit à Reuters Michele de Palma, un représentant de la Fédération des métallurgistes, précisant les termes d'un communiqué de la secrétaire générale de la FIOM, Francesca Re David, qui avait semblé évoquer un retard "certain" dans le contexte lié à l'épidémie de coronavirus. Les représentants syndicaux se sont entretenus mardi avec le directeur des opérations de FCA pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Pietro Gorlier. Selon Michele de Palma, FCA a en revanche confirmé que son plan industriel souffrirait de retards en raison de la crise sanitaire. Exor EXOR.MI , la holding financière de la famille italienne Agnelli qui contrôle FCA, a dit s'attendre la semaine dernière à ce que la fusion avec PSA soit bouclée début 2021, comme prévu. FCA n'a pu être joint pour un commentaire. PSA et FCA ont signé en décembre un accord engageant en vue de leur fusion, une opération à 50 milliards d'euros qui doit donner naissance au quatrième constructeur automobile mondial. (Giulio Piovaccari, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EXOR MIL +0.93% FIAT CHRYSLER AU MIL +4.47% PEUGEOT Euronext Paris +3.36%