FCA : Moody's relève sa notation de la dette

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a relevé la note de la dette senior non garantie de FCA, avant la fusion du constructeur automobile avec le groupe français PSA pour créer Stellantis. Moody's a déclaré avoir attribué la note d'émission 'Baa3' à Fiat Chrysler Automobiles et a relevé les notes des dettes seniors non garanties de 'Ba2' à 'Baa3'. L'agence de notation a également relevé les notations à court terme de FCA. Ses perspectives sont passées de 'en développement' à 'stable'. L'entreprise a déclaré que ces changements reflètent la conclusion prévue de la fusion entre FCA et PSA pour créer Stellantis, ' la plus grande entité diversifiée avec un potentiel de synergie important', selon l'analyste Matthias Heck. 'Dans notre scénario de reprise progressive des ventes mondiales de véhicules légers, Stellantis devrait être en mesure d'améliorer rapidement ses marges et de réduire son endettement aux niveaux requis pour le niveau Baa3, tout en maintenant une forte liquidité et en étant capable de dépenser des investissements importants dans la transition carbone et les technologies de conduite autonome', a déclaré Matthias Heck. Moody's a confirmé toutes ses notations sur PSA et ses filiales, mais a changé la perspective des notations de 'négatif' à 'stable'.

