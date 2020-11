Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : le titre monte, AlphaValue se montre positif Cercle Finance • 02/11/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le titre FCA signe lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB de la Bourse de Milan à la faveur d'un relèvement de recommandation d'AlphaValue. Peu avant 17h00, le groupe d'automobile italo-américain progressait de 2,1% alors que l'indice milanais avançait de 2,3%. Dans une note de recherche, les analystes d'AlphaValue se disent rassurés par l'obsession des consommateurs nord-américains pour les gros modèles, une tendance qui améliore les perspectives du groupe et les conduit à relever leur recommandation à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici, avec un objectif de cours relevé de 9,6 à 12,5 euros. 'L'amélioration des perspectives est due à la forte demande pour les SUV et les pick-ups au sein de la région NAFTA, qui devrait continuer de soutenir les marges et de doper la génération de trésorerie au niveau du groupe, en raison de l'importance indéniable de la région, qui génère à elle seule 90% du résultat opérationnel', explique AlphaValue.

