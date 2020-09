Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : la composition du conseil de Stellantis est connue Cercle Finance • 29/09/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot ont dévoilé mardi la composition du futur conseil d'administration de Stellantis, le nouveau géant de l'automobile devant naître de leur projet de rapprochement. Parmi les 11 administrateurs nommés au conseil figurent Robert Peugeot, le président de la holding FFP, ainsi qu'Andrea Agnelli, le patron de la Juventus de Turin. Ont également été nommés Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, et Henri de Castries, l'ancien PDG d'AXA qui siégera en qualité d'administrateur indépendant. Carlos Tavares, qui a été désigné directeur général de Stellantis, aura également une place au conseil, qui sera présidé par John Elkann. FCA et Peugeot prévoient de boucler leur projet de rapprochement d'ici à la fin du premier trimestre 2021.

