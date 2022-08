Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA: l'UE autorise trois acquisitions d'Emil Frey Group information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 12:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de trois filiales de FCA Italy (Fiat) en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie par le groupe suisse, Emil Frey Group.



Les filiales de Fiat sont actives dans la distribution en gros de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces de rechange, ainsi que dans le service après-vente des marques Fiat.



De son côté, Emil Frey Group est une entreprise active dans le monde entier dans la distribution en gros de véhicules de tourisme et utilitaires.



Après avoir évalué les chevauchements horizontaux entre les activités des entreprises, la Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.