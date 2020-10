Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : forte croissance des bénéfices au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le groupe FCA a présenté les résultats de son activité au 3e trimestre, avec un EBIT ajusté de 2,27 milliards d'euros (+16% par rapport au 3e trimestre 2019) et un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros - en progression de... 773%, par rapport au 3e trimestre 2019, quand FCA avait fait face à une perte de 179 millions d'euros. Le BPA dilué se chiffre à 0,76 dollar tandis que le BPA ajusté atteint 0.97 euro, bien au-delà du consensus. Le CA trimestriel atteint 25,81 milliards d'euros (en recul de 6% par rapport au 3e trimestre 2019), dont 71% réalisés sur le marché nord-américain. Pour 2020, FCA prévoit un EBIT ajusté compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.