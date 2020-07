Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA envisage de baisser le dividende exceptionnel pour la fusion avec PSA-presse Reuters • 03/07/2020 à 08:59









MILAN, 3 juillet (Reuters) - Fiat Chrysler (FCA) FCHA.MI étudie les options envisageables pour réduire le dividende exceptionnel qu'il doit verser à ses actionnaires dans le cadre de sa fusion avec PSA PEUP.PA et envisage notamment d'éventuelles cessions d'actifs, rapporte vendredi le quotidien italien Il Sole 24 Ore. Le fait de réduire ou d'annuler le versement de ce dividende exceptionnel de 5,5 milliards d'euros, qui doit être effectué avant la finalisation de l'opération, permettrait au groupe issu de la fusion de disposer d'une trésorerie plus conséquente pour faire face à une conjoncture toujours difficile pour le secteur automobile, durement frappé par la pandémie liée au nouveau coronavirus. Selon le quotidien italien, FCA et PSA étudient notamment l'éventualité d'une scission de leur coentreprise Sevel, qui produit des fourgons, ou des marques du constructeur italien Alfa Romeo et Maserati. Autre option sur le métier: l'abandon du désengagement programmé de PSA de l'équipementier Faurecia EPED.PA , dont le constructeur au lion est pour l'instant l'actionnaire majoritaire, précise Il Sole 24 Ore. (Giulio Piovaccari, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.