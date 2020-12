Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : départ de la DRH prévu en 2021 Cercle Finance • 23/12/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - FCA (Fiat Chrysler Automobiles) annonce que sa directrice des ressources humaines (DRH) Linda Knoll quittera le groupe après la finalisation de la fusion avec Peugeot pour donner naissance à Stellantis, qui doit avoir lieu vers la fin du premier trimestre 2021. Linda Knoll restera toutefois conseillère d'Exor, société holding appartenant à la famille Agnelli et actionnaire de référence de FCA. Elle demeurera aussi membre du conseil de Comau, l'unité robotique de FCA qui se prépare à une introduction en Bourse.

