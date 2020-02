Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FCA : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 06/02/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grimpe de 3,3% en début d'après-midi à Milan, après la publication d'un BPA ajusté en baisse de 9% à 2,73 euros pour l'ensemble de l'année 2019, mais supérieur de cinq cents au consensus. Si le profit opérationnel ajusté s'est tassé de 1% à moins de 6,7 milliards d'euros, la marge correspondante s'est améliorée de 10 points de base à 6,2% pour des revenus annuels en recul de 2% à 108,2 milliards. Pour 2020, le constructeur automobile italo-américain -qui possède par exemple les marques Jeep ou Alpha Romeo- confirme ses objectifs d'un BPA ajusté supérieur à 2,80 euros et d'un profit opérationnel ajusté de plus de sept milliards.

