FCA : Alfa Romeo relance la 33 Stradale de 1967

(CercleFinance.com) - Alfa Romeo, qui appartient au groupe FCA, a levé le voile lundi sur la nouvelle 4C Spider 33 Stradale Tributo, une voiture de sport inspirée d'un des modèles mythiques de la marque, l'Alfa Romeo 33 Stradale lancée en 1967. La 4C Spider 33 Stradale Tributo - disponible uniquement en rouge 'Rosso Villa d'Este' - est équipée de jantes en alliage gris-or à cinq trous et des sièges sport en daim noir et cuir tabac, précise le constructeur italien. Avec un poids de 1100 kg, le bolide se propulse de zéro à quelque 100 km/h en un peu plus de quatre secondes et peut atteindre une vitesse maximale de presque 260 km/h. Seulement 33 modèles de cette série ultra-limitée doivent être produites pour l'Amérique du Nord.

