FCA : accord 'engageant' de fusion avec Peugeot SA

(CercleFinance.com) - C'est fait : Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annoncent avoir trouvé un accord de fusion 'engageant' qui donnera naissance au 4e constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus à l'année, et un CA consolidé proche de 170 milliards d'euros. En année pleine, les synergies sont estimées à environ 3,7 milliards d'euros par an, toujours 'sans fermeture d'usine'. 'Ces synergies devraient avoir un impact cash net positif dès la première année', indiquent les deux groupes. Comme annoncé, John Elkann présidera le conseil d'administration et Carlos Tavares sera le directeur général. Les grands actionnaires (Exor, holding des Agnelli, les Peugeot et Bpifrance) réaffirment leur soutien à l'opération et siègeront au conseil. 'La réalisation de la fusion devrait intervenir sous 12 à 15 mois', indique le communiqué.

