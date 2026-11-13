Fax, téléphones et Bluetooth : une panne chez Microsoft oblige les entreprises à trouver des solutions

Vendredi, les technologies traditionnelles telles que le téléphone, le fax et le Bluetooth ont permis de limiter les dégâts pour certaines personnes, alors qu’une panne mondiale d’Outlook de Microsoft a privé des millions d’utilisateurs de leur messagerie électronique.

Cette perturbation prolongée, qui a également touché Microsoft MSFT.O Teams et Copilot, a affecté certaines des plus grandes institutions mondiales, des banquiers aux traders en passant par les entreprises de transport maritime.

Si la plupart ont indiqué que leurs systèmes centraux fonctionnaient toujours, les activités de trading et les tâches administratives ont été ralenties par endroits, ce qui a une nouvelle fois rappelé à quel point le commerce, les services publics et les communications mondiaux reposent sur une poignée de fournisseurs de technologies.

« La pression s’intensifie pour investir dans des plans d’urgence et vérifier si ces solutions de secours fonctionnent réellement en cas de besoin », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, ajoutant que les entreprises avaient besoin de plusieurs fournisseurs pour des services clés tels que la communication et le stockage de données.

Microsoft, qui indique sur son site web que plus de 430 millions de personnes utilisent ses services 365, a imputé la panne à des problèmes de serveurs et a déclaré n’avoir connaissance d’aucune activité malveillante.

Cette perturbation intervient quelques semaines après les attaques visant les systèmes industriels chargés de maintenir les produits alimentaires au frais dans les supermarchés et montre comment un point de défaillance unique, qu’il s’agisse d’une défaillance technique, d’une cyberattaque ou même d’un événement météorologique extrême, peut perturber l’activité quotidienne.

Dans sa dernière mise à jour vendredi, Microsoft a indiqué observer des signes de stabilisation après avoir déployé plus largement des correctifs visant à assurer un rétablissement durable des services.

L’opérateur boursier européen Euronext, qui gère les bourses de Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam, Oslo, Athènes et Milan, a demandé aux entreprises cotées en bourse de prendre leur téléphone.

«Nous nous sommes assurés que l’équipe dispose de capacités suffisantes pour gérer la situation et faire face à la charge de travail supplémentaire», a déclaré un porte-parole, ajoutant qu’Euronext vérifiait l’identité des appelants afin de préserver la confidentialité et l’intégrité.

Aviva AV.L , qui a publié ses résultats vendredi, a indiqué avoir mis en place des plans de secours, notamment l’envoi de numéros de téléphone alternatifs pour les conférences téléphoniques sur les résultats et l’utilisation du Bluetooth pour transférer les enregistrements, car le service de messagerie électronique était hors service.

L’assureur britannique a testé une panne d’ampleur similaire de ses systèmes technologiques les plus critiques il y a environ deux semaines, a déclaré la directrice générale Amanda Blanc à Reuters.

Le groupe de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a demandé à ses clients de l’appeler pour toute question urgente et les a invités à vérifier auprès de leur représentant local toute communication inattendue concernant la panne.

LE RETOUR DES TÉLÉCOPIEURS À TAIPEI

À Taïwan, la panne a perturbé la gestion des fonds au sein des sociétés de courtage, des assureurs vie et des sociétés de gestion de fonds, ont indiqué des sources proches du dossier.

Dans une autre société financière, les transactions telles que les achats et les ventes de titres à court terme, qui sont normalement confirmées par e-mail, ont dû l’être par fax à la place, a précisé l’une de ces sources.

Les banques et institutions financières étrangères implantées à Taïwan ont été particulièrement touchées, a déclaré un trader, car une grande partie de leurs données est transmise par e-mail à leurs sièges sociaux à l’étranger via les systèmes de Microsoft.

Au Royaume-Uni, HSBC HSBA.L et Barclays BARC.L ont mobilisé leurs équipes internes chargées de la gestion des incidents afin d’évaluer l’impact, ont déclaré à Reuters des sources au sein de ces banques. Bien que les systèmes de messagerie électronique aient été hors service, la plupart des services à la clientèle n’ont pas été affectés.

HSBC a rappelé à son personnel de ne pas utiliser de canaux non autorisés, tels que les e-mails personnels ou WhatsApp, pour contourner la panne, a précisé l’un d’entre eux.

Deux professionnels du trading ont déclaré avoir constaté vendredi une baisse des volumes de transactions sur certains marchés, qu’ils ont attribuée à des difficultés d’exécution des ordres.

Caitlin Egen, de Control Risks, a déclaré que les grandes entreprises mondiales disposaient généralement de plans d’urgence, mais que lorsque des services clés tombaient brusquement en panne, cela constituait tout de même un « signal d’alarme ».

« Pour de nombreuses entreprises ce matin, cela a probablement été le chaos: elles ont dû se débrouiller pour trouver un moyen de contacter leurs collaborateurs », a-t-elle ajouté.