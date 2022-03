Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : vers une cassure des 25E ? information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Faurecia accélère sa dégringolade (déjà -31% sur la semaine) et s'achemine vers une cassure des 25E ?

La rupture des 26,5E préfigure un risque de retracement des 22E (plancher des 20/10/2014 puis 18/03/2020).





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -7.18%