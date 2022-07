Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : vers un re-test des 15,4E ? information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - Faurecia ricoche brutalement sous 18E et retombe vers 16,5E: le titre s'achemine t'il vers un re-test des 15,55E du 6 juillet?

Si les 15,4E ne tenaient pas, les prochains supports se situeraient vers 13,5E (ex-zénith du 27 août 2012) puis 11E (ex-plancher du 4 avril 2013).





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -7.42%