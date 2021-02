Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : va fournir Renault pour le stockage d'hydrogène Cercle Finance • 19/02/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - Faurecia et Groupe Renault annoncent ce jour leur décision de collaborer dans le domaine des systèmes de stockage d'hydrogène pour des véhicules utilitaires légers à hydrogène. À partir de la fin de l'année, Faurecia fournira ainsi au Groupe Renault des systèmes de stockage à hydrogène pour une première flotte de véhicules utilitaires légers. Ces systèmes seront développés et produits dans le centre d'expertise mondial Faurecia, à Bavans (Doubs), en France. En fonction des volumes, l'augmentation de la production sera étendue à une nouvelle usine dédiée aux systèmes de stockage d'hydrogène que Faurecia projette de construire à Allenjoie, en France.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.29%