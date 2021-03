Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : une nouvelle usine en Bourgogne-Franche-Comté Cercle Finance • 19/03/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce la construction d'une nouvelle plate-forme industrielle 4.0 en région Bourgogne-Franche-Comté pour un coût total de 165 millions d'euros. Ce site, qui emploiera à terme plus de 1 000 personnes, assurera la production de sièges, de solutions sophistiquées de réduction des émissions et de systèmes de stockage d'hydrogène. Il sera également une référence en matière de réduction d'émissions de CO2. ' Ce projet permet de maintenir les effectifs inscrits dans la région et de créer 300 emplois hautement qualifiés sur la commune d'Allenjoie. Il assure également la pérennité du site de Pulversheim ' indique le groupe.

