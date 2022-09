Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: un prêt de 210 M$ pour finaliser HELLA information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce un prêt de 210 millions de dollars auprès de banques d'Amérique latine.



Cette transaction s'inscrit dans le cadre du programme de financement de l'acquisition de HELLA. Avec ces fonds supplémentaires, Faurecia remboursera une partie du montant restant du prêt relais utilisé pour l'acquisition de HELLA.



Depuis l'annonce de l'acquisition de HELLA, Faurecia a préfinancé et refinancé plus de 3 milliards d'euros de dette à un coût moyen inférieur à 3,25% et a maintenant réalisé plus de 80% du refinancement de cette acquisition.



Ce prêt de 210 millions de dollars est structurée en deux tranches, avec une maturité de 2028. La marge au-dessus des taux de référence est proche de 3,35% en moyenne, ce qui représente un coût de financement attractif dans l'environnement actuel.



Ce placement montre la capacité de Faurecia à accéder à des fonds dans différentes zones géographiques, avec 7 banques d'Amérique latine participant à ce prêt syndiqué.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -11.46%