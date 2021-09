Faurecia : un pas de géant avec Hella

Le titre de l'équipementier automobile progresse de 13% sur un an. (© Faurecia)

L'équipementier automobile s'offre son concurrent allemand pour 6,7 milliards d'euros. Une opération qui ne manque pas d'atouts. Découvrez notre conseil boursier sur l'action Faurecia.

Près de trois ans après le rachat du japonais Clarion pour 1,1 milliard d'euros, Faurecia relance la machine à acquisitions.

Désormais totalement émancipé de Stellantis, le groupe dirigé par Patrick Koller cultive son indépendance et affirme son ambition sur le marché de l'équipement automobile. Pour cela, il rachète l'allemand Hella sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,7 milliards d'euros.

OPA à venir

L'opération, qui lui permettra de se hisser au septième rang mondial, interviendra en deux temps avec, en premier lieu, la reprise d'une participation de 60%, détenue jusqu'ici par la famille Hück, en cash et en nouveaux titres Faurecia.

Le groupement familial allemand détiendra à terme 9% du nouvel ensemble.

Dans un second temps, début 2022, une OPA sur le solde des titres sera lancée, ce qui nécessitera une augmentation de capital de la part du français.

Au total, un cinquième de l'opération sera financé en capital, le solde via un recours à la dette.

C'est l'une des conséquences attendues de la série de bouleversements (crise conjoncturelle, mutation rapide vers l'électrique, essor du véhicule autonome, etc.) qui s'abat sur l'industrie automobile.

Le prix fort

La consolidation sectorielle parmi les constructeurs et les équipementiers est nécessaire pour faire face à l'accroissement des investissements et à la bascule vers des gammes électrifiées et plus technologiques.

Pour y participer, Faurecia accepte de payer le prix fort. L'équipementier français offre une prime de 33% sur le dernier cours de sa cible, ce qui se traduit par des ratios de valorisation élevés.

Alors que d'autres candidats au rachat étaient évoqués (Plastic Omnium, Mahle), Faurecia propose une valeur d'entreprise de plus d'une fois le chiffre d'affaires et plus de 17 fois le résultat net, quand la Bourse ne le valorise que 0,5 fois ses propres ventes et 11 fois ses profits escomptés en 2021.

Plusieurs atouts

Mais l'opération ne manque pas d'atouts. Tout d'abord, les gammes sont complémentaires, sans chevauchement, ce qui limitera cependant les synergies de coûts.

Ensuite, le futur ensemble sera doté de six pôles métiers, avec davantage d'exposition à l'électronique et aux logiciels, un réel gisement de valeur pour l'avenir.

Enfin, le groupe estime que ses ventes progresseront deux fois plus vite que le marché dans son ensemble. Il vise 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, contre 25 milliards pro forma.

À la clé, de meilleures marges et sans doute un profil boursier plus attrayant. Nous relevons notre objectif de 41 à 46 euros.

Conservez l'action Faurecia [EO]. Objectif de cours : 46 €.

Profil d'investissement : dynamique.

Prochain rendez-vous : ventes du 3e trimestre, le 26 octobre.