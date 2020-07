Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : trimestriels sanctionnés, rechute sous 33E Cercle Finance • 27/07/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce une perte d'exploitation et une chute de -31,2E du chiffre d'affaire au 2ème trimestre : le titre rechute sous 33E et menace d'enfoncer le support des 33,25E des 1er et 10 juillet dernier. La correction s'accélérerait sous les 31,9E, le plancher du 19 juin.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.68%