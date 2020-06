Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client -Faurecia très impacté par le coronavirus au T2, amélioration en juin Reuters • 26/06/2020 à 14:59









(Actualisé avec précisions) PARIS, 26 juin (Reuters) - L'équipementier automobile Faurecia EPED.PA s'attend à accuser une chute de 65% à 70% de ses ventes au deuxième trimestre en Europe et en Amérique du Nord à cause de la crise du coronavirus, mais a noté un redressement de sa performance en juin. "Nous avons été très fortement impactés sur le deuxième trimestre", a dit vendredi le directeur financier Michel Favre lors de l'assemblée générale du groupe détenu à 46,3% par PSA PEUP.PA . Au total, le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ 50% à changes constants sur le trimestre qui s'achève, a ajouté Faurecia dans un communiqué. Le groupe publiera ses résultats du premier semestre le 27 juillet prochain. Sur ces six mois, le chiffre d'affaires devrait ressortir en baisse de 35% environ, avril ayant marqué un point bas en raison du confinement en Europe et en Amérique du Nord. Les actionnaires ont par ailleurs voté à une très large majorité de 96,7% une nouvelle politique de rémunération pour le directeur général Patrick Kohler, dont le salaire fixe est augmenté de 16% "pour répondre aux enjeux auxquels est confronté le groupe". Michel de Rosen, président du conseil d'administration, a cité le projet de distribution des actions Faurecia de PSA, prévu dans le cadre du rapprochement entre le constructeur sochalien et FCA FCHA.MI , ainsi que la nécessaire "fidélisation" du directeur général "dans un contexte concurrentiel où les dirigeants reçoivent des marques d'intérêt d'autres groupes internationaux." Patrick Kohler, dont le nom a circulé pour prendre la direction générale de Renault, verra son salaire fixe passer de 862.500 euros à un million d'euros, une augmentation qui ne sera pas effective cette année car il a décidé de réduire de 20% sa rémunération au deuxième trimestre au moins à cause de la crise du coronavirus. En échange de cette hausse, il consent à une clause de non-concurrence de douze mois et à un préavis de six mois en cas de démission, et à un engagement de "non débauchage" de 12 mois. (Gilles Guillaume et Dominique Vidalon, édité par Jean-Michel Bélot)

