Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: titre en hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - Faurecia gagne plus de 2% à Paris, alors qu'Invest Securities a réaffirmé ce matin son opinion 'achat' sur le titre dans une optique moyen-long terme, avec un objectif de cours remonté légèrement de 22,5 à 23,1 euros.



Au sortir de deux journées de CMD, l'analyste déclare 'saluer l'argumentaire déployé pour adresser la réduction de la dette sur la base d'un plan opérationnel plausible de réduction de coûts calé sur des anticipations de marché prudentes'.



Le bureau d'études abaisse ses BNA 2022/24 de -6,2%/-4,7%/-2,1%, mais pointe une 'très récente (mais peut-être pas durable) amélioration du WACC' de son DCF ainsi que la remontée, en fin de semaine dernière, des multiples sectoriels.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.01%