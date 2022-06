Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: succès de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 09:26









(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital de 705 millions d'euros visant à refinancer en partie l'acquisition de l'allemand Hella.



Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription va se traduire par l'émission de près de 45,5 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de sept euros chacune, sur la base d'un prix de souscription unitaire de 15,5 euros.



A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 17 juin, la demande totale s'est élevée à environ 85 millions d'actions, soit quelque 1,3 milliard d'euros, pour un taux de souscription de 187%.



'Nous sommes très satisfaits du résultat de cette augmentation de capital qui a été largement sursouscrite et témoigne de la forte confiance de nos actionnaires existants et nouveaux', s'est félicité Patrick Koller, le directeur général de l'équipementier automobile.



L'opération est destinée à refinancer partiellement l'acquisition de Hella en permettant de rembourser une partie du crédit-relais qui avait été mis en place au moment du rachat.



L'action Faurecia, cotée à la Bourse de Paris, perdait plus de 4,2% mercredi matin suite à ces annonces.





